Первая серия продолжения мультсериала «Простоквашино» за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 3 млн просмотров. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальных пабликах студии «Союзмультфильм».

О том, что «Союзмультфильм» планирует снять новые серии советского мультфильма, стало известно в июле прошлого года.

Новые серии мультфильма посвятили ушедшему в марте 2018 года актеру Олегу Табакову, озвучивавшему в советской версии Кота Матроскина. В новом варианте озвучкой персонажа занят сын актера Антон Табаков. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев.

С 2018 по 2020 год российская киностудия планирует выпустить 30 серий «Простоквашино» по 6,5 минуты каждая.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ