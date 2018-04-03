Закон «о тишине» готов ко второму чтению и будет вынесен на апрельскую сессию парламента региона. Поступившие к проекту закона поправки сегодня обсудили члены комитета Законодательного Собрания по законности и правопорядку под председательством Ермека Алкулова.

Напомним, первое чтение законопроекта состоялось в октябре минувшего года. Авторы изменений в закон «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области» предложили расширить перечень случаев защиты прав граждан на отдых. Инициатива нашла как сторонников, так и противников.

Проект закона был вынесен на широкое общественное обсуждение. Свою оценку дали члены консультативного совета при Законодательном Собрании и Оренбургский областной Совет женщин. Отдельные нормы нашли положительный отклик и у жителей. По имеющимся в комитете сведениям, семьи, имеющие маленьких детей, а также пожилые граждане высказываются за введение так называемого «дневного тихого часа» – с 13.00 до 15.00 часов. Получила поддержку и норма о запрете на использование в дневное время в многоквартирных домах на повышенной громкости звуковоспроизводящих (звукоусиливающих) устройств.

Все поправки были детально проанализированы профильным комитетом, получили отзывы Правительства области, экспертно-правовых управлений. Законодателям, в частности, рекомендовано оставить действующую редакцию статьи 1 о ночном времени: с 23.00 до 7.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23.00 до 9.00 часов следующего дня.

Новую редакцию получит статья 4 закона. Она касается действий, нарушающих тишину и покой граждан в дневное время. А именно – в многоквартирных домах не допускается производить работы, сопряженные с шумом, в дневное время по воскресеньям и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним – рабочий. Определенный запрет на такие работы установят и в рабочие дни, а также в субботу и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним не является рабочим. Их нельзя начинать ранее 9.00 и заканчивать позднее 21.00 часа. Кроме того, нельзя будет нарушать тишину с 13.00 до 15.00 часов.

Не нашло поддержки предложение о сокращении времени использования пиротехнических средств в новогоднюю ночь: с 22.00 часов 31 декабря до 1.00 часа 1 января. Члены комитета приняли решение рекомендовать поправку к отклонению.

Окончательная точка в законе «о тишине» будет поставлена 18 апреля на заседании Законодательного Собрания.

Парламентарии заслушают также ежегодные доклады уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Омбудсмены представят депутатам результаты работы с обращениями граждан, выездных приемов, посещений различных учреждений и организаций, в том числе детских садов и школ, воинских частей, мест лишения свободы. А затем ответят на вопросы фракций. Их перечень уже утвержден Советом Законодательного Собрания и направлен уполномоченным.