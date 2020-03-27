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28 марта 2020 г.

В Оренбургской области закрывают заведения общепита и непродуктовые магазины

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С 28 марта по 5 апреля в Оренбургской области прекращают работу заведения общественного питания, кроме служб доставки и столовых, отвечающих за питание сотрудников на рабочих местах. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Также на этот период в регионе прекратят работу магазины, кроме продуктовых, аптек и аптечных пунктов, а также тех розничных объектов, которые занимаются продажей товаров первой необходимости, добавил глава региона. Кроме того, приостановят работу фитнес-центры, бани и сауны. Не будут работать стоматологические клиники, кроме тех, которые занимаются экстренными случаями.

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