В Оренбургской области закрывают заведения общепита и непродуктовые магазины

С 28 марта по 5 апреля в Оренбургской области прекращают работу заведения общественного питания, кроме служб доставки и столовых, отвечающих за питание сотрудников на рабочих местах. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Также на этот период в регионе прекратят работу магазины, кроме продуктовых, аптек и аптечных пунктов, а также тех розничных объектов, которые занимаются продажей товаров первой необходимости, добавил глава региона. Кроме того, приостановят работу фитнес-центры, бани и сауны. Не будут работать стоматологические клиники, кроме тех, которые занимаются экстренными случаями.