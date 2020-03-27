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27 марта 2020 г.

Госавтоинспкция переходит на особый режим работы

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Госавтоинспкция переходит на особый режим работы

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции В подразделениях Госавтоинспекции Оренбургской области будут предприняты дополнительные...
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Редакция Орен.Ру
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Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

В подразделениях Госавтоинспекции Оренбургской области будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы.

При направлении участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

Госавтоинспекция Оренбургской области в сложившейся ситуации просит отнестись с пониманием к введению ограничительных мер связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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