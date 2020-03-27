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28 марта 2020 г.

26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

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26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Сегодня, по состоянию на 14:00, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено

Под наблюдением медицинских работников находятся 1 516 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы  случаи  новой коронавирусной инфекции.
Все  здоровы,  находятся  на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 208 человек сняты с карантина.

60 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. 55 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 5 — здоровые, контактные.

Лабораторно подтверждено четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Оренбургской области.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

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26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

Сегодня, по состоянию на 14:00, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено Под наблюдением медицинских работников находятся 1 516 человек, прибывших...
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