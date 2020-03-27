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28 марта 2020 г.

Как работает Армада с 28 марта по 5 апреля?

С 28 марта по 5 апреля включительно мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 переходят на особый режим работы.

Главное

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Как работает Армада с 28 марта по 5 апреля?

В мегамолле Армада остаются работать гипермаркеты "Лента" и "Десткий мир", а также продуктовые магазины. Вход посетителей будет осуществляться только...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В мегамолле Армада остаются работать гипермаркеты «Лента» и «Десткий мир», а также продуктовые магазины. Вход посетителей будет осуществляться только в Галерее 1.

В ТРЦ Армада 2 продолжит работу гипермаркет «Лента» и продуктовые магазины. Работать будет только Вход №4.

Официальное заявление группы компаний Армада в связи с коронавирусом

Приоритетом нашей компании является здоровье и безопасность наших посетителей и сотрудников, поэтому с 28 марта по 5 апреля включительно мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 переходят на особый режим работы. Работать будут только жизнеобеспечивающие маагазины с 11:00 до 20:00.

Мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 ежедневно объединяют огромное количество людей, именно поэтому мы понимаем, насколько сейчас важно предприянть все необходимые меры, для того, чтобы люди не собирались и не распространяли болезнь.

Просим всех оренбуржцев отнестись к карантину с особой ответственностью. Эти беспрецедентные времена, требуют ото всех нас беспрецедентных действий.

Настоятельно рекомендуем оставаться дома, а при необходимости выхода на улицу за самыми необходимыми покупками принимать все необходимые меры — ограничить контакт с посторонними, по возможности не прикасаться к перилам, ручкам дверей, кнопкам лифта. После посещения общественных мест мыть руки в течение не менее 1 минуты.

Мы уверены, что вместе мы победим вирус, и вновь встретимся с вами в самых любимых и больших комплексах Оренбуржья!

Берегите себя и своих близких, пожалуйста!

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