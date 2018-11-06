Днем 6 ноября, автомобильная авария стала причиной отключения электричества в нескольких районах Оренбурга.

В 3 часа дня, автомобиль Hyundai сбил опору ЛЭП 35 киловольт в районе улицы Магистральной. В результате срабатывания аварийной автоматики отключилось оборудование Центральной подстанции. Без электричества временно остались часть улиц в центре города, в районе ЖД вокзала и в районе поселка Маяк, Шанхай.

Аварийные бригады выехали на подстанцию. В 17:13 электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе «Оренбургэнерго».