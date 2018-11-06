В Оренбурге автомобиль снес опору ЛЭП. В некоторых частях города нет электричества

Сегодня, 6 ноября, в результате дорожной аварии на улице Магистральной около 3 часов дня была повреждена электрическая опора 35 киловольт, в результате чего произошло отключение электроэнергии в Центральном и Промышленном районах города Оренбурга.

В результате ДТП пассажир автомобиля был госпитализирован, сообщили в региональном УМВД.

Энергетики предприняли меры для устранения аварийной ситуации. Электричество будет подаваться по резервной линии.

По сообщению очевидцев, водитель автомобиля Hyundai ехал с превышением скорости, решил объехать другой автомобиль, но не справился с управлением и столкнулся с опорой ЛЭП. За рулем автомобиля находился молодой парень, также в автомобиле находился пассажир — девушка.

ФОТО С МЕСТА ДТП