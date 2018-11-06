В Оренбуржье подведены итоги VI ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В этом году количество участников достигло почти 40 тысяч человек. Из них только в областном центре тематические мероприятия посетили около 6 тысяч человек.

При полном аншлаге 4 ноября в Большом концертном зале областной филармонии прошла открытая репетиция юбилейной программы Оренбургского академического русского народного хора. Под восторженные аплодисменты публики коллектив представил генеральный прогон новой программы «На земле Оренбургского края». Вокально-хореографические композиции, песни, танцевальные миниатюры, сольные и оркестровые номера созданы на основе фольклора и авторской музыки Оренбургской области.

Музеи, библиотеки, театры и детские школы искусств специально для посетителей придумали увлекательные экскурсии, необычные выставки, познавательные мастер-классы. Более 800 творческих мероприятий во всех муниципальных образованиях Оренбургской области прошли под единым девизом «Искусство объединяет».

В областном центре акция «Ночь искусств» началась в 11 часов утра, учитывая возрастную категорию 0+. В областном театре кукол для посетителей была подготовлена необычная зрелищная программа. В фойе ребята познакомились с выставками театрального реквизита, затем побывали в художественном цехе и познакомились с мастерством изготовления кукол. Сюрпризом для детей стала открытая репетиция спектакля «Три поросенка» по пьесе Сергея Михалкова. Актеры показали маленьким зрителям, как создается спектакль, и даже помогли желающим освоить начальные навыки кукловождения.

Массу положительных отзывов в социальных сетях вызвали неординарные встречи и интеллектуальные игры, подготовленные для участников «Ночи искусств» сотрудниками библиотеки имени Крупской. Калейдоскопом уникальных событий привлек в свои выставочные залы областной музей изобразительных искусств. Главным подарком для оренбуржцев стала премьера мультфильма «Сказка об оренбургской козе и пуховом платке», созданный оренбургскими авторами.

Специальный показ для детей сериала «Колобанга» был организован в кинотеатре «Сокол» города Оренбурга, а также в кинотеатрах Бугуруслана, Новосергиевки, Абдулино и Медногорска. Благодаря «Ночи искусств» с анимационным проектом Орской студии познакомились более 500 зрителей.

Театрализованную экскурсию «Сватовство Надежды Аксаковой – Карташевской» для своих гостей подготовил коллектив дома-музея Аксаковых в Бугурусланском районе. Череда встреч с известными писателями, литературоведами прошла также по многим муниципалитетам. Пространство библиотек заполнили выставки, настольные игры, концерты и видеопрезентации.

Во время VI Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств -2018» на территории Оренбуржья прошло свыше 800 мероприятий, которые посетили почти 40 тысяч человек.