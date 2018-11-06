6 ноября, передвижной маммограф приступил к работе на базе Адамовской районной больницы.

Как комментирует главный врач Адамовской РБ Владимир Петров, за две недели с целью профилактики рака груди планируется осмотреть порядка 500 женщин.

— Передвижная диагностическая техника помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, — подчеркивает Владимир Петров.

На другой передвижке выполняются профилактические осмотры женщин Соль-Илецкого городского округа. Как пояснила главный врач Соль-Илецкой городской больницы Надежда Голота, в горбольнице имеется стационарный маммограф, за 10 месяцев на нем выполнен большой объем исследований – 95 процентов от плана. Мобильный маммограф работает в селах. Уже проведены диагностические обследования жительниц сел Дружба, Маяк, Угольное, Григорьевка, Ветлянка. В настоящее время передвижка работает в селе Изобильное.

С начала года передвижные маммографы провели работу в Илекском, Беляевском, Оренбургском, Шарлыкском, Грачевском, Матвеевском, Пономаревском, Александровском районах. Осмотрено более 7038 женщин. 99 процентов женщин с выявленным при маммографическом скрининге раком молочной железы начали лечение в течение первого месяца с момента выявления болезни.

В проведении маммографических исследований в области задействовано 46 стационарных и 2 передвижных маммографа. За 9 месяцев исследования прошли 131093 женщины области от 39 лет и старше, что составляет 69,1 процента от подлежащих осмотру в 2018 году.

По результатам скрининга, у 29470 женщин выявлены заболевания молочных желез, требующие наблюдения по месту жительства. Для дообследования в специализированные учреждения направлено 2711 женщин.

Выявлено 602 случая рака молочной железы, что составило 0,5 процента от общего числа обследованных. Случаи выявления заболевания на ранних, I и II стадиях, составили 78 процентов. Все женщины с подтвержденным диагнозом получают специализированное лечение.