Студенты и преподаватели ОГУ приняли активное участие в празднованиях по случаю Дня народного единства, которые прошли 4 ноября в культурном комплексе «Национальная деревня» в Оренбурге.

Торжества в областном центре начались с большого митинга у памятника первому космонавту России, собравшего более 3,5 тысячи горожан. В их числе – ректор ОГУ Жанна Ермакова, проректоры и деканы факультетов, заведующие кафедрами и студенты Оренбургского государственного университета — всего около 200 человек.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. От имени губернатора Юрия Берга и руководства области он поздравил всех с одним из главных государственных праздников – Днем народного единства.

— Россия на протяжении своей многовековой истории пережила немало потрясений, — сказал Сергей Викторович. — Но наша страна выстояла именно благодаря единению народа. Единство духа, любовь к Родине, ответственность за родную землю и за своих близких – это главные и лучшие качества россиян, оренбуржцев и сегодня. Мы живем в непростое время глобальных перемен. Однако весь мир видит, что нам не страшны никакие бури, пока мы вместе! Цените жизнь, мир и свободу, которые были завоеваны многими поколениями героев Отечества, нашими дедами и прадедами! – подчеркнул Сергей Балыкин.

Митинг продолжился ярким и масштабным флешмобом: более 700 участников построили хоровод «Единство», держа в руках ленту в виде флага Российской Федерации. Длина его полотнища составила 150 метров.

По задумке организаторов, именно этот древнеславянский обрядовый танец стал символом сплочения людей, объединив представителей разных поколений и разных национальностей. Взявшись за руки, студенты и волонтеры ОГУ закружились в общем хороводном шествии.

Затем для жителей и гостей города состоялся большой концерт лучших вокально-инструментальных и танцевальных коллективов города. Зажигательным танцем всех порадовал заслуженный коллектив народного творчества России «Жемчужинка» Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия».