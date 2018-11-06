С 1 ноября по 5 декабря представители институтов и факультетов пройдут подготовку к ежегодному масштабному шоу красоты и таланта. Конкурс «Мисс и Мистер ОГПУ» (16+) проводится ежегодно с 2009 года и является одним из самых ярких и популярных событий для студентов не только нашего университета, но и других вузов и ссузов города.

В этом году организаторы решили посвятить Конкурс родному городу и области, — финал пройдет под девизом «Оренбуржье = любовь».

Красивые и талантливые студенты нашего вуза в течение месяца репетируют дефиле, работают над своими творческими домашними заданиями, участвуют в фотосессиях, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Заочным этапом в этому году станет кулинарный поединок среди пар-участников Конкурса.

Участники гармонично сочетают в себе внешние данные, духовные и интеллектуальные качества, спортивную подготовку и творческие способности.

Целью Конкурса является выявление талантливой молодежи университета, расширение и укрепление контактов между студентами институтов и факультетов, а также поиск новых форм воспитательной работы со студентами университета и привлечение их к активным формам организации досуга.

Конкурсантов будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, известных людей шоу-бизнеса и культуры Оренбурга, а также представителей молодёжных организаций, представителей СМИ.

Финал Конкурса состоится 5 декабря, в 17:00 часов, в ДК «Россия».

Участники станут главными героями вечера, и каждый из них докажет, почему именно он достоин титула «Мисс и Мистер ОГПУ — 2018».