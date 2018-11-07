Сейчас по соцсетям гуляет невероятное количество видео по по хэштегу #skibidichallenge. В новом челлендже даже отметился Иван Ургант в одноименном шоу на Первом канале.

Очередной челендж захватил всех после того, как в начале октября российская группа Little Big выпустила клип на песню «Skibidi», в котором Ильич (солист) вместе с другими участниками постоянно танцует даже в самых будничных ситуациях. Видео к слову сейчас набрало более 55 млн просмотров.

Необычный танец быстро стал вирусным, и Little Big запустили флешмоб #skibidichallenge. К нему присоединились и жители Оренбурга — популярный ведущий Дмитрий Асеев, персональный тренер одного из элитных фитнес-клубов Оренбурга Валерий Черёмухин очень красиво отметились в новом челлендже.

ЧЕЛЛЕНДЖ ДМИТРИЯ АСЕЕВА

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Асеев / Ведущий, певец (@dmitry__aseev) 27 Окт 2018 в 5:56 PDT

ЧЕЛЛЕНДЖ ВАЛЕРИЯ ЧЕРЁМУХИНА