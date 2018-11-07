Воитель «Приоры» насмерть сбил двух женщин

ДТП со смертельным исходом произошло под Сорочинском. Ночью на 111 километре автодороги Ивановка — Сорочинск — Ташла водитель автомобиля Lada Priora двигаясь в сторону Ташлы совершил наезд на двух женщин, которые находились на обочине.

За рулем автомобиля находился 25-летний парень. Женщины попавшие под колеса автомобиля 68 и 46 лет скончались на месте ДТП. После того, как автомобиль сбил женщин он столкнулся с иномаркой KIA Spectra и съехал в кювет.

В отношении водителя Lada следователем МО МВД России по Сорочинскому ГО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ФОТО С МЕСТА ДТП