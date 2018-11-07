Центробанк РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Банк инноваций и развития и банк «Агросоюз». Приказы опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Банк «Агросоюз» работающий с 1991 года, занимал 195-ю строчку рейтинга по размеру активов в России. В Оренбурге банк работал более 15 лет и на сегодняшний день на территории города насчитывалось 5 отделений. Также филиал оренбургского офиса находился в Уфе. Всего региональная сеть насчитывала 20 офисов в регионах России.

Банк «Агросоюз» много раз нарушал правила работы в банковской сфере. Последняя проверка показала, что в кассе банка не хватало крупной суммы наличных, более 1,3 миллиарда рублей.

1 ноября 2018 года пресс-служба банка официально сообщила о смене владельца.

«Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», более не участвует в капитале организации», — сообщалось на сайте банка. По условиям сделки в банке так и не раскрыли нового собственника.