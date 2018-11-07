Ревнивец забил возлюбленную до смерти армейским ремнем

В ночь на 3 ноября, в жилом доме в селе Алексеевка, пьяный 40-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей по почве ревности, избил свою 26-летнюю сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Мужчина нанес женщине множество ударов армейским ремнем. В результате полученных травм женщина скончалась.

Двое детей теперь остались без матери, органами опеки и попечительства администрации района решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве малышей.

На допросе мужчина сознался в содеянном и сказал, что ранее неоднократно избивал свою возлюбленную.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.