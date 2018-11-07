Парень в порыве ревности убил свою девушку из обреза

Трагедия на почве ревности произошла в Оренбурге вечером 1 ноября. 28-летний житель Оренбургского района застрелил свою бывшую девушку. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

По версии следствия, около 11 часов вечера обвиняемый, находясь в квартире своей бывшей девушки, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, произвел выстрел из обреза одноствольного охотничьего ружья. Потерпевшая скончалась на месте от полученного огнестрельного ранения грудной клетки.

Молодой человек полностью признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У погибшей девушки имелись двое детей, в момент убийства они находились у бабушки.

Отметим, что убийства из-за ревности не редки в нашем крае, ранее мы рассказывали о жителе Бугурусланского района, который забил до смерти свою возлюбленную армейским ремнем.