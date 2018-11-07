Дирекция по безопасности Уральской Стали пресекла случай вымогательства

Сотрудники дирекции по безопасности Уральской Стали установили и пресекли факт коммерческого подкупа на территории предприятия.

«Вопросам противодействия коррупции и мошенничеству Металлоинвест уделяет особое внимание. В Компании действует Антикоррупционная политика и Кодекс корпоративной этики сотрудников, в которых отражена нетерпимость в отношении любых проявлений коррупции. Благодаря этому в ходе очередной проверки на комбинате был выявлен и пресечен случай коммерческого подкупа, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «Уральская Сталь». – В результате совместных действий дирекции по безопасности Уральской Стали, следователей СКР и сотрудников УЭБиПК УМВД по Оренбургской области в качестве подозреваемого за коррупционное правонарушение был задержан 46-летний энергетик ЭСПЦ. Возбуждено уголовное дело».

По версии следствия, 46-летний работник комбината из числа РСС с 2015 года вымогал у руководства сторонней организации деньги за подписание и пролонгацию договора на поставку продукции. В отношении взяточника возбуждено уголовное по п. «г» ч. 7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). Подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения.