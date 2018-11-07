Юрий Берг: «Объекты ЖКХ и социальной сферы региона готовы к максимуму нагрузок»

Сегодня, 7 ноября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в видеоселекторном совещании о готовности регионов к работе в осенне-зимний период. Совещание провел заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко.

В настоящее время отопительный сезон начался на всей территории России за исключением Республики Дагестан.

— Обращаю внимание глав всех регионов на необходимость обеспечения стопроцентного уровня запасов топлива в каждом муниципальном образовании. Работа всех служб должна быть выстроена таким образом, чтобы в случае возникновения нештатных ситуаций подключение к сетям восстанавливалось в нормативные сроки, — отметил Виталий Мутко.

В Оренбургской области отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях.

— Зима является крайне отвественным периодом для всех служб региона. И оттого, насколько качественно и своевременно проведена подготовка, зависит бесперебойная работа и жизнедеятельность территорий во время максимума нагрузок, — подчеркнул губернатор Юрий Берг. — Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона готовы к работе.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний максимум нагрузок получили 100 процентов потребителей и 93% муниципальных образований Оренбургской области.

В регионе подготовлено 2 тысячи 528 котельных и 204 центральных тепловых пункта, 15 тысяч 914 многоквартирных домов и 3 тысячи 676 объектов социальной сферы, что составляет 100 процентов.

Выполнена перекладка 38 км тепловых сетей, 62 км водопроводных сетей, 37 км газопроводов. Капитально отремонтировано 499 км электрических сетей и 467 трансформаторных подстанций.

Полностью сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов. Запас резервного жидкого топлива для ТЭЦ и котельных составляет 100 процентов от нормативного запаса – 75 тысяч 200 тонн. На предприятиях ЖКХ сформированы бригады для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения бесперебойной работы на период ликвидации возможных аварийных ситуаций подготовлено 108 стационарных и 322 передвижных резервных источника электроснабжения мощностью от 5 до 500 киловатт.

В территориях региона через единые дежурно-диспетчерские службы организовано взаимодействие Главного управления МЧС России по Оренбургской области с предприятиями электроэнергетики и организациями, управляющими объектами жилищно-коммунального хозяйства.