Юрий Берг провел совещание по финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей птицефабрики Оренбуржья

Сегодня, 7 ноября, Губернатор области Юрий Берг провёл рабочее совещание по ситуации, сложившейся в финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей птицефабрики Оренбуржья ПАО «Уральский бройлер». В работе принял участие старший вице-президент по проблемным активам Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сергей Фролов.

Участниками совещания стали члены Правительства области, представители кредиторов ПАО «Уральский бройлер» — ресурсоснабжающих организаций и поставщиков кормов, конкурсный управляющий ЗАО «Уральский бройлер» Александр Кузьмин, директор-распорядитель ПАО «Уральский бройлер» Владимир Катайцев. Сегодня на предприятии складывается сложная ситуация: сокращается поголовье птицы, не хватает оборотных средств.

— «Уральский бройлер» является самым большим в Оренбургской области производителем мяса птицы и крупным работодателем: на фабрике работают 1306 человек, — сказал Юрий Берг. – И главная задача — не допустить сокращение работников предприятия, улучшить производственные показатели, вывести фабрику из кризиса. Руководству ВЭБа предстоит разработать меры по финансово-экономическому оздоровлению предприятия, решить вопрос с погашением задолженности.

Глава региона подчеркнул, что необходимо отработать вопрос в ВЭБе как можно более оперативно.

— На предприятии завершается работа мониторинговой группы ВЭБа. По результатам этого будут приниматься дальнейшие шаги. В первую очередь, сейчас необходимо решить производственные задачи, усилить птицеводческий сегмент. И только после этого приступать к решению экономических вопросов, — сказал старший вице-президент по проблемным активам Внешэкономбанка Сергей Фролов. — Приоритет – это сохранение коллектива и выплата заработной платы. В ближайшее время «Внешэкономбанк» примет конкретное решение в отношении крупного актива — «Уральского бройлера».