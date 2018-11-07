Суд назначил наказание за взятки бывшей заведующей кафедрой административного и финансового права ОГУ 38-летней Наталья Давыдовой. В доход государства ей придется отдать 700 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что с июня по декабрь 2016 года Давыдова, получила от через посредника взятку в сумме 100 тысяч и 30 тысяч рублей за зачисление двух абитуриентов, один из которых проживает в Москве, в число студентов ОГУ по образовательной программе, направлению и специальности «Юриспруденция» и «Автоматизация технологических процессов» на заочную форму обучения без фактического его участия во вступительном тестировании. В отношении москвича Давыдова организовала проставление оценок по различным формам контроля промежуточных аттестации за 1-й и 2-й семестры 1-го курса обучения без фактической оценки текущего контроля знаний студента по учебным дисциплинам образовательной программы.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщили в СК.

Приговором суда Давыдовой назначено наказание в виде штрафа 700 тысяч рублей, а также она лишена права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в образовательных организациях и учреждениях на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.