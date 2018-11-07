7 ноября в областном центре открыто движение на проезде Северном. Строительство транспортной артерии велось в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новая дорога позволит разгрузить транспортный поток в Северо-восточном жилом районе города (17-й, 16-й и 19-й микрорайоны).

— Протяженность открытого участка дороги составляет почти 1,5 км. Дорога шестиполосная, ширина каждой полосы — 3,75 м. Стоимость работ по строительству дороги, начатых летом прошлого года, составила порядка 424 млн. рублей. В настоящее время получен акт ввода, проект прошел государственную экспертизу, — отметил заместитель начальника МБУ «УКС» Владимир Гирин.

— В первый год строительства дороги были выполнены работы по переустройству теплотрассы, электрических сетей и кабелей связи, укладке двух нижних слоев. В текущем году проведены укладка верхнего слоя и обустройство наружного освещения, установка дорожных знаков и светоотражающей разметки, также на проезде Северном в период осеннего месячника высажены деревья. Гарантийный паспорт на асфальтобетонное покрытие — не менее пяти лет, — сказал замдиректора по производству ООО «Благоустроитель» Артем Регентов.

Напомним, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» является долгосрочным, рассчитан до 2025 г. и нацелен на решение приоритетных задач, в числе которых – приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения и повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.