5 ноября в городе Минск, в возрасте 83-х лет скончался киноактер, каскадер Геннадий Четвериков. Об этом сообщает киностудия «Беларусьфильм». Прощание с актером состоялось 7 ноября.

Четвериков родился 28 апреля 1935 года в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище. Будущий каскадер серьезно занимался силовыми видами спорта и легкой атлетикой, участвовал в цирковых представлениях. Геннадий Яковлевич снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката. … Геннадий Четвериков не уставал повторять, что не бывает простых трюков. Даже самый, на первый взгляд, легкий из них может стать серьезным испытанием для неподготовленного человека. Молодежь нередко обращалась к Геннадию Яковлевичу с вопросом: «Как стать каскадером?». Его «рецепт» прост: надо прежде всего быть хорошим спортсменом.

Геннадий Четвериков запомнился зрителям по таким картинам, как «Пираты ХХ века», «Ярослав Мудрый», «Емельян Пугачев», «Трудно быть Богом», «Узник замка Иф» и многим другим.