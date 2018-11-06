В Оренбурге прошли гастроли Государственного русского драматического театра им. Маяковского из Душанбе. Гости представили оренбуржцам два спектакля: поэму «Исповедь Омара Хайяма» и сказку для детей «Колобок». Творческий визит состоялся в рамках международной программы федерального проекта «Большие гастроли». По словам заместителя генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации Владимира Черкасова, это очень важный проект.

— Помочь русскоязычным театрам ближнего зарубежья – одна из главных задач программы «Больших гастролей», – рассказал на пресс-конференции Владимир Черкасов. – В программе два вектора: приезд русских драматических театров в Россию и выезд ведущих российских театров на площадки театров ближнего зарубежья. Нам очень приятно работать с Таджикистаном. И я думаю, что наша работа с Таджикистаном будет иметь продолжение.

Душанбинский государственный русский драматический театр им. Маяковского недавно отметил свое 80-летие. И сегодня театр остается одним из востребованных культурных центров в столице Таджикистана. Своё развитие театр связывает с молодыми актёрами, которые наравне с ветеранами преданно служат искусству и следуют традициям русского театра и культуры.

Главный режиссер театра народный артист Республики Таджикистан Баходур Миралибеков на встрече с журналистами рассказал, что в репертуаре театра присутствуют произведения мировой классики и современной драматургии. В Оренбурге же решили показать камерный спектакль «Исповедь Омара Хайяма» по роману писателя, поэта и драматурга Тимура Зульфикарова. В 2017 году в Санкт-Петербурге этим спектаклем завершился XIX Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

– Когда везешь постановки в российские города, организаторы всегда просят, чтобы привезли экзотику, что-то национальное. Это, конечно же, интересно, – отметил Баходур Миралибеков. – Например, спектакль «Исповедь Омара Хайяма» о последнем дне жизни великого мыслителя, историка, астронома, математика.

В театральной постановке, режиссером которой является Баходур Миралибеков, цитируются ироничные мысли мудреца о природе человека, размышления о вечных ценностях. Почувствовать красоту восточной культуры, осмыслить уроки философа и соотнести их с современной жизнью помогла самобытная постановка русского театра из Таджикистана.

– Спектакль рассчитан на камерный зал. У нас по замыслу зрители сидят вокруг сцены. Это позволяет слышать и чувствовать друг друга, – поделился мыслями режиссер постановки. – А в Оренбурге нас ждал сюрприз. Работать пришлось на большой зрительный зал. Пришлось срочно перестраивать. Так, что можно сказать, что здесь состоялась еще одна премьера этого спектакля.

Маленькие зрители восторженно приняли и постановку театра «Колобок». Артисты перекроили сказку по-своему. И решили так, что Колобок остается с бабушкой и Дедушкой, а Лиса – ни с чем. Юные зрители такому повороту событий были несказанно рады и бурно аплодировали артистам.

Два дня праздника подарили душанбинские артисты оренбургским зрителям. В стенах Оренбургского государственного областного драматического театра ми. М. Горького свыше 1600 человек аплодировали гостям стоя.