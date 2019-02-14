Напомним, накануне произошел прорыв на водоводе диаметром 200 мм по ул. Пролетарской, 89, в результате была отключена вода в 30-ти частных и 5-ти многоквартирных домов и перекрыто движение для транспорта.

В восстановительных работах были задействованы восемь специалистов предприятия и шесть единиц техники. Ремонт водовода осложнялся его изношенностью. Подача воды потребителям была возобновлена в 14:00. В настоящее время на месте повреждения ведутся работы по благоустройству. Автомобильное движение на участке пока ограничено.