У памятника татарскому поэту — Герою Советского Союза Мусе Джалилю — сегодня собрались почитатели его таланта.

Патриотическая акция организована Оренбургской городской татарской национально-культурной автономией «Туган тел» («Родной язык») и общественностью города Оренбурга в преддверии дня рождения знаменитого земляка.

Будущий лауреат Ленинской премии, Муса Джилиль родился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино Шарлыкского района Оренбургской области. Поэт прожил короткую, но яркую жизнь. В 1942 – 1943 гг. в невыносимых условиях концлагерей оренбуржец руководил подпольной организацией и продолжал писать стихи. 25 августа 1944 года он был казнен на гильотине в берлинской тюрьме Плётцензее.

Сегодня в память о великом татарском поэте его стихотворения исполнили ученики МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением татарского языка и литературы № 38». К памятнику поэта-героя возложили цветы.

Строки, любимые оренбуржцами, звучат и в библиотеке им. Х. Ямашева, в которой с 12 февраля проходит акция «Читаем Джалиля». Горожане разного возраста читают стихи Мусы Джалиля на русском, татарском и башкирском языках.

Музыкально-драматическую композицию, посвященную памяти поэта-героя, представляют сегодня и в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи.