С 20 по 23 февраля в Оренбурге пройдет Первенство области по боксу среди юниоров 2001 — 2002 г. р. (6+)

Соревнования будут проходить на базе спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Г.И. Васильева (ул. 60 лет Октября, 13) согласно действующим правилам Федерации бокса России. Для участия будут допущены боксёры в десяти весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, +91 кг.

Предварительная программа первенства:

20 февраля в 17.00 – торжественное открытие, предварительные бои;

21 февраля в 14.00 – поединки ¼;

22 февраля в 14.00 – полуфинал;

23 февраля в 12.00 – финал, церемония награждения.