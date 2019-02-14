Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте синтетических наркотиков на территории области организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановленными следствием лицами в период с мая 2017 года по февраль 2018 года состояли в преступном сообществе, действовавшем под видом интернет-магазина по реализации наркотических средств синтетического происхождения. С использованием сети Интернет злоумышленники совершили 118 покушений на незаконный сбыт наркотических средств путем оборудования тайников-закладок на территории Оренбурга и Орска.

После пресечения преступной деятельности группы сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2 кг синтетических наркотиков.

Преступное сообщество объединяло не только оренбуржцев, в его состав входили двое жителей Волгоградской области и один – из Республики Удмуртия. Помимо безработных и малоимущих граждан, в нем состояла учитель физкультуры коррекционной школы г. Оренбурга, которая была задержана в августе 2017 года в момент извлечения из тайника крупной партии наркотических средств, предназначенной для дальнейшей расфасовки.

Уголовные дела в отношении педагога и еще одного наркокурьера, выделенные в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве со следствием, находятся на рассмотрении в Ленинском и Дзержинском районных судах г. Оренбурга, дело в отношении организатора сообщества – в производстве следственных органов.

Уголовное дело в отношении остальных участников группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Оренбурга для рассмотрения по существу.