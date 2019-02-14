В Оренбурге сотрудники полиции выявили факт купли-продажи иностранной валюты. 53-летняя жительница города занималась куплей-продажей валюты возле торгового центра на проспекте Победы. У женщины были изъяты 100 долларов США и 6500 рублей. Женщина факт приобретения американской валюты по самостоятельно установленному курсу признала. Теперь с нарушительницей будет разбираться ИФНС России по Центральному району. Её ждет наказание в виде административного штрафа в размере от трех четвертых до одного размера суммы валютной операции.