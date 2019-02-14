В 2019 году 113 муниципальным образованиям Оренбургской области предусмотрены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 651,8 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Во всех муниципальных образованиях должна быть разработана сметная документация на объекты ремонта и проведена ее экспертиза. В соответствии с Постановлением Правительства региона до 1 марта 2019 года необходимо подписать соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог населенных пунктов.

Соглашения должны быть сформированы в электронной системе «Реестр субсидий муниципальных образований», а также направлены на бумажном носителе в адрес министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области для дальнейшего согласования и подписания.

Михаил Серегин в своем выступлении отметил, что все работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов должны быть завершены в области к 1 сентября.

– В каждом муниципальном образовании необходимо провести совещания, на которых детально рассмотреть все вопросы, касающиеся ремонта автодорог. Эта тема должна быть на постоянном контроле глав муниципальных образований. Особое внимание обращаю на сроки и качество подготовки документации. Следующее совещание областного уровня по вопросам ремонта дорог проведет губернатор, – сказал Сергей Балыкин.

Также на совещании первый вице-губернатор отметил важность сохранности автомобильных дорог в период весеннего паводка. Сергей Балыкин попросил руководителей муниципальных образований контролировать вопросы своевременной очистки дорог и вывоза снега, организации очистки водопропусков под автомобильными дорогами.