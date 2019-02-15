В рамках расследования уголовного дела установлено, что житель Ташлинского района со своими подельниками совершил хищение 27 голов крупнорогатого скота, принадлежащих колхозу и физическим лицам. Животных перегоняли с вольного выпаса, в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. Совершенными преступлениями причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела установлена причастность ташлинца к совершению двух преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также вымогательством и хищением зерна.

Так, совершив 6 преступлений, 5 из которых относятся уголовным законом к категории тяжких, обвиняемый понял, что избежать ему сурового наказания не удастся. Верным и единственно правильным решением стало заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором района. После заключения соглашения обвиняемый признал вину по всем совершенным преступлениям, изобличил ряд подельников и указал места сбыта краденного.

При поддержании обвинения в суде прокурор подтвердил содействие подсудимого следствию и исполнение в полном объеме заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

По результатам рассмотрения уголовного дела конокрад признан виновным по всем совершенным преступлениям, и, с учетом заключенного соглашения о сотрудничестве и ему назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года.