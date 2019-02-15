На дорогах Оренбурга и Оренбургского района ГАИ пройдет профилактическое мероприятие «Невод». С 15 по 18 февраля в рамках акции инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей.

Напоминаем, что «стоимость» первой поездки за рулем в нетрезвом состоянии составляет 30 тысяч рублей. Кроме того вы лишаетесь права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Повторная поездка в аналогичном состоянии обойдется дороже, водителю грозит уголовная ответственность.

Внимание, граждане! Если вы увидели за рулем пьяного водителя, просьба сообщить об этом по телефонам: (3532) 79-00-50, 79-00-60.