Сборная студенток ОГУ заняла третье место в турнире по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое — 2019».

На спортивных площадках в районе Сызганского озера в поединке сошлись 16 команд из Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Для студенток Оренбургского госуниверситета – это первые крупные соревнования, за три года существования сборной приходилось состязаться только с командами других вузов региона. Тем ценнее результат: проведя два победных матча из трех на групповом этапе, девушки дошли до полуфинала, уступив тольяттинской «Ладе». Затем они вырвали победу в борьбе за третье место у самарской команды «Жигули» со счетом 2:0.

Студентка факультета гуманитарных и социальных наук Дарья Сечнева была признана лучшим вратарем турнира. А лучшей нападающей сборной университета стала студентка юридического факультета Анна Саттарова.

– Я с детства увлекалась футболом, занималась им в спортивной секции, поэтому мне было приятно узнать, что в университете есть своя сборная, — поделилась Анна. – В нашей команде есть те, кто начал играть совсем недавно, только поступив в университет, и высокий уровень участвовавших команд не смог помешать достигнуть нам хорошего результата.

Мужская сборная ОГУ тоже играла в турнире «Зимний мяч Богатое»: успешно прошла групповой этап, но выбыла из турнира в 1/16 финала, уступив более опытной команде из Бузулука.