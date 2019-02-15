20 февраля в областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится презентация новой книги прозаика, члена Союза писателей России, и.о. главного редактора газеты «Оренбуржье» Юрия Мещанинова «Бела птица» (16+). Начало встречи в 15:00. Вход свободный.

Главный герой книги — семилетний мальчик, попадающий в различные истории и открывающий для себя новый мир. Быт и традиции 60-70 годов 20 века, близкие персонажам «Птицы», сегодня уже воспринимаются как ностальгические воспоминания о недавнем прошлом.

Это вторая книга писателя. Первая — «Случайная жизнь» вышла в 2008 году в рамках областной целевой программы «Культура Оренбуржья». В 2009 году за эту книгу Юрий Мещанинов получил региональную литературную премию имени П. Рычкова в номинации «Художественное произведение».

Юрий Мещанинов — биография

Юрий Николаевич Мещанинов родился 22 июня 1963 года в селе Елшанка-1 Бузулукского района Оренбургской области. Прозаик. Окончил историко-филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Работал учителем русского языка и литературы в сельской школе, директором школы. Отличник народного образования России. Руководил Бузулукским литературным объединением. С 1990 года перешел на журналистскую работу

Печатался в областных газетах «Комсомольское племя», «Южный Урал», где опубликовал повесть «Случайная жизнь»; в альманахе «Гостиный Двор» (1995, № 1,3; 2003, № 12+1), сборнике «Пятеро под одной крышей», «И с песней молодость вернется», «Они прилетят!», «Помнит мир спасенный». Член Союза писателей России с 1995 года.