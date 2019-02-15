25 февраля 2019 года на вопросы кадастровых инженеров Оренбуржья по телефону ответят специалисты региональной кадастровой палаты (18+).

Кадастровая палата по Оренбургской области в целях снижения количества отрицательных решений окажет консультационные услуги кадастровым инженерам Оренбургской области.

25 февраля с 10:00 до 12:00 в ходе «горячей телефонной линии» специалисты юридического отдела учреждения окажут правовую помощь кадастровым инженерам. В рамках телефонного общения можно будет задать вопросы, посвященные правовым коллизиям в сфере земельного законодательства. Специалисты также осветят юридические нюансы, возникающие в ходе подготовки документов для государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Задать свои вопросы кадастровые инженеры Оренбуржья смогут по телефону: (3532) 44-38-22 (доб. 2006)