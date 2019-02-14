В Оренбурге, вечером 13 февраля, из-за аварийных работ по устранению протечки на чугунном водоводе диаметром 200 мм частично перекрыта ул. Пролетарская. Работы проводятся на участке от ул. Рыбаковской до ул. Постникова. Утром 14 февраля из-за этого возникла огромная автомобильная пробка.

На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено движение автотранспорта. Движение маршрутных автобусов также изменено. Водители, будьте внимательны и выбирайте пути объезда.

Для восстановления водовода потребовалось перекрыть водоснабжение, в зону отключения попали тридцать частных и пять многоквартирных домов. Организован подвоз воды по ул. Пролетарской, 86 и по заявкам абонентов. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Ориентировочное время возобновления подачи услуг — 14 февраля, в 16:00, сообщили в «Росводоканал Оренбург».