15 февраля в 18:00 в Областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится очередной турнир «Стихоборье» (12+). Совместный проект Областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова и библиотеки объединяет начинающих и маститых авторов Оренбуржья.

Турнир проходит каждую третью пятницу месяца и состоит из трёх раундов, в каждом из которых автор читает по одному своему стихотворению. Оценку поэтических миниатюр дают зрители в ходе голосования. В конце турнира присуждается приз зрительских симпатий, а жюри называет имя победителя.

Первое в этом году «Стихоборье» состоялось 18 января. В составе жюри работали поэт-пародист Сергей Салдаев, поэтесса, переводчик, культуролог Елена Тарасенко и молодой автор Виолетта Куделина. Виолетта — участница Областного литературного объединения им. С.Т. Аксакова (руководитель Диана Кан), победительница одного из прошлых поэтических турниров.

На январских литературных состязаниях свои стихи читали Василий Петренко, Галина Болквадзе, Ольга Вдовенко и Ольга Рощепкина. Традиционные призы – подборки книг оренбургских авторов – достались Галине Болквадзе и Василию Петренко. Галина Болквадзе тронула сердца судей и зрителей лирической откровенностью, а Василий Петренко «стилистически лихо» передал среднеазиатский национальный колорит, что особо отметила член жюри Елена Тарасенко.

В феврале оренбургских поэтов вновь ждут на творческой встрече в библиотеке со своими стихами, друзьями и хорошим настроением. Вход на мероприятие свободный.