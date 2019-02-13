В Оренбурге вновь маршрутный автобус попал в ДТП. Ранее мы сообщали о том, как 12 февраля на улице Пролетарская столкнулись автобус двигавшийся по маршруту № 39 и автомобиль Lada Granta.

Очередное ДТП произошло 13 февраля, также на улице Пролетарская. В районе дома № 310 50-летний водитель «ВАЗ Нива» выезжал с прилегающей территории на Пролетарскую, где в этот момент ехал автобус № 38 с пассажирами, под управлением 58-летнего водителя. В результате автомобиль и автобус столкнулись.

В результате ДТП водитель автомобиля с телесными повреждениями в виде закрытого перелома ребер госпитализирован в городскую больницу.