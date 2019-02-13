Накануне, около 6 часов вечера, на улице Пролетарская областного центра произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Автобус с пассажирами двигался по маршруту № 39 по улице Пролетарская, по направлению из центра города. Столкновение произошло на перекрестке улиц Пролетарская и Невельская, в районе завода «Радиатор». По предварительной информации водитель автомобиля Lada Granta двигаясь по второстепенной улице Невельская, при пересечении Пролетарской, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом.

Известно, что на место ДТП приезжала карета сокрой помощи. Но официальная информация о пострадавших пока не поступала.