Пребывание замечательной советской и российской поэтессы Надежды Кондаковой на родной земле вылилось в нескончаемую череду встреч. Несколько эфиров на радио и телевидении, родные, коллеги, одноклассники… Но самое главное – это общение с благодарными читателями. Началось оно в понедельник с главы города Оренбурга Дмитрия Кулагина, с обстоятельного разговора о книгах и о чтении, об истории и репрессированных предках, о погибающей «летке» и даже о… поезде «Оренбуржье». Для Надежды Васильевны, появившейся на свет в роддоме на ул. 8-го марта, жившей на Мало-Орловской улице, окончившей школу №51 города Оренбурга, занимавшейся в литературном объединении им. Мусы Джалиля, все местные темы остаются близки и важны.

Вчера в переполненном зале областной библиотеки им. Крупской Надежда Кондакова читала стихи и принимала поздравления с юбилеем – от своих же читателей. От имени губернатора автора поздравила Вера Ириковна Баширова – заместитель председателя Правительства и вице-губернатор Оренбургской области. С Надеждой Кондаковой они сошлись в том, что «не бывает родины малой или большой. Родина начинается с места, где человек родился, и в течение жизни она расширяется в зависимости от масштабов личности. У Надежды Васильевны Родина начинается в Оренбурге и простирается до безграничности Вселенной. Это поэт ни на кого не похожий, сильный и страстный, умеющий собственные страдания переплавить в любовь».

Надежда Кондакова вернулась в город своего детства не только с новой книгой – 12-й по счету и выпущенной в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева, но и интересными подарками. По просьбе Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Надежда Васильевна передала большое количество личных документов, фотографий, афиш, дневниковых записей Государственному архиву Оренбургской области и Музею истории Оренбурга. Так, среди прочего, в музей попала не только механическая пишущая машинка, на которой Надежда Кондакова работала около 20 лет, но даже ее свадебная фата, чудом сохранившаяся, вместе со свадебным фото.

Музыкальные поздравления с юбилеем звучали не только с экрана, как, например, романс «Горчит калина» на стихи Надежды Кондаковой в исполнении народной артистки СССР Нани Брегвадзе, но и непосредственно в зале. Зажигательными песнями о родном крае поздравил землячку детский хор Оренбургской государственной филармонии «Новые имена» под руководством Марины Туркиной. Молодые таланты поэтического сообщества «Другая среда» читали стихи Надежды Кондаковой. Дизайнер «Книги любви» Елена Ромашова и ее автор делились с гостями вечера тем, как на расстоянии, не видя друг друга, делали эту книгу, причем под строгим руководством поэтессы Юнны Мориц, подарившей Надежде Васильевне свои рисунки для этого издания. Представители двух поколений писателей Оренбуржья Геннадий Хомутов и Михаил Кильдяшов рассказывали о том, откуда пошли творческие пути Кондаковой и как они неоднократно пересекались с их собственными. Сюрпризом стала и встреча на вечере с одноклассницами Ритой Хубер и Женей Суриковой – когда-то девочки учились вместе в школе №51.

Надежда Кондакова покидает родной город с новыми силами, новыми планами и надеждой на новые встречи.

«Кто знает, – может, в том и счастье,

Что, несмышленое, оно –

На миг всего! – и то нечасто

Заглядывает к нам в окно.

И, может быть, само искусство

Лишь в том одном заключено,

Что в жизни умершее чувство

Должно быть в слове рождено…»

(1975)