В Оренбурге произошло возгорание одного из торговых центров города, сообщает пресс-служба городской полиции, при этом название ТЦ, а также дата совершенного преступления не уточняется. Как выяснилось к поджогу причастен житель Ташлинского района.

Полиция установили, что мужчина залез на крышу ТЦ и, подобрав фрагмент утеплителя на крыше здания, поджег его спичками и бросил через приоткрытое окно в помещение торгового зала магазина на стеллаж с упаковкой товара, который сразу же загорелся. Злоумышленник, убедившись результатом своих злостных действий, покинул место преступления.

Полиция задержала подозреваемого. По данному факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 34-летний мужчина пояснил, что совершил поджог из-за конфликта с владельцем магазина. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По данному уголовному делу Следователями МУ МВД России «Оренбургское» ведется дальнейшее следствие.