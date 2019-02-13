Гастролеры-домушники приехали в наш город из близкого но зарубежья. Молодые люди в возрасте от 26 до 32 лет подозреваются в серии квартирных краж на территории степной столицы.

«Охоту» на ударников воровского труда устроили бойцы оренбургского ОМОНа Управления Росгвардии, сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД и сотрудники ОУР МУ МВД России «Оренбургское».

Молодые люди задержаны. Во время обыска в автомобиле и квартире подозреваемых обнаружен и изъят целый воровской арсенал: отмычки, сотовые телефоны, сим-карты и даже золотые изделия. По факту краж следователи полиции возбудили уголовное дело.