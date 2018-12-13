В Оренбурге торжественно открыт Центр спортивной гимнастики и акробатики

На открытии присутствовали — губернатор, председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев, вице-президент технического комитета Международной Федерации гимнастики, исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России. Заслуженный тренер России Ирина Никитина, директор общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЖилСтройИнвест» Олег Ситников, члены Правительства области, депутаты Законодательного Собрания области и Оренбургского городского Совета, представители администрации Оренбурга, члены родительского комитета спортивной школы № 10, спортсмены.

Всего год понадобился для воплощения в жизнь идеи создания в Оренбурге своего «спортивного дома» для юных гимнастов и акробатов, где они могли бы совершенствовать свое спортивное мастерство, готовиться к выступлениям в соревнованиях, общаться с друзьями и сверстниками.

В здании общей площадью свыше 3700 кв. м созданы все условия для организации тренировочного процесса, подготовки спортсменов, проведения соревнований.

Центр спортивной гимнастики и акробатики находится в микрорайоне «Времена года» на ул. Рощина, 5.

— Хочу поздравить Оренбург с этим замечательным событием. Я благодарен всем, кто принимал участие в возведении этого настоящего дворца спорта – родителям юных спортсменов, администрации города, оренбургским строителям и лично Олегу Ситникову. Пусть у ребят именно отсюда начнется путь к спортивным соревнованиям различного уровня — от местных турниров до Чемпионата мира и Олимпийских игр. Объявляю Центр открытым! – отметил в своем приветственном слове губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

— Для появления в Оренбурге этого Центра был проделан огромный путь, — сказал первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев. — Много лет ребята занимались в старом здании, которое в итоге было признано неприспособленным для дальнейшей эксплуатации. И сегодня меня переполняет чувство радости и гордости за ту красоту, которая у нас получилась. Центр расположен в новом жилом микрорайоне, и в самое ближайшее время в Оренбурге пройдет конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки в этот район города. В январе мы планируем начать работу общественного транспорта по новому маршруту.