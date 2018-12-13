Трассу А-300 в Оренбуржье закрыли для всех видов транспорта

В связи с ухудшением погоды на территории Казахстана, ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с р. Казахстан в районе поселка Маштаков Оренбургской области. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Автодорога будет вновь открыта после нормализации погодных условий.

Напомним, ранее мы сообщали об ухудшении погоды на территории Оренбургской области 14 декабря. По прогнозам синоптиков произойдет усиление ветра ночью 15-18 м/с, днем 15-20 м/с. Днём в некоторых районах области сильные осадки. Местами на дорогах возможны снежные заносы.

Во время метели автовладельцам рекомендуется не выезжать, предупреждает региональный МЧС.