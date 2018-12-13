В пятницу, 14 декабря, в Оренбуржье ожидаются метель, гололёд, налипание мокрого снега. Также по прогнозам синоптиков произойдет усиление ветра ночью 15-18 м/с, днем 15-20 м/с. Днём в некоторых районах области сильные осадки. Местами на дорогах возможны снежные заносы.

Во время метели автовладельцам рекомендуется не выезжать, предупреждает региональный МЧС.

14 декабря ожидается следующая температура воздуха: