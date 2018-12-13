В 2019 году в Оренбургской области начнется реализация уникального проекта «Белый остров». Служба разместится по соседству с медицинским центром «Белая роза» по адресу: г.Оренбург, ул. М.Горького, 31 и будет заниматься выявлением онкопатологии мужской репродуктивной сферы на ранних стадиях.

Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья», основанный при Городской клинической больнице №2 г.Оренбурга.

— Идея нового проекта, по аналогии с «Белой розой», подсказана самой жизнью, — считает главный врач ГКБ №2 Дмитрий Нефедов. — Пациентки «Белой розы» стали обращаться с вопросами о репродуктивном здоровье мужчин, которые имеют свои проблемы и тоже нуждаются в помощи. Так родилась идея, которая получила воплощение на действующей базе. Мы дали проекту имя «Белый остров», которое, как мы считаем, очень ему подходит. С пациентами будут работать врач уролог, врач УЗИ, лабораторная служба. Это будет настоящий онкопатруль мужского репродуктивного здоровья, созданный для того, чтобы мужчины жили долгой, здоровой, полноценной жизнью.

Представители клиники отмечают: онкопатология молодеет, в зону риска попадают мужчины репродуктивного возраста – от 20 до 30 лет, а рак простаты занимает 2 место среди всех онкологических заболеваний мужского населения. Именно поэтому врачи задались идеей повысить популярность скрининговой диагностики.

— Наша главная задача — сделать прием в «Белом острове» максимально комфортным и деликатным, — рассказал врач-уролог ГКБ №2 Михаил Мальцев. — Первый прием продлится не более получаса, повторные – по 10-15 мину