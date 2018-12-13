13 декабря всероссийский культурный проект стартовал в областном центре театральным дефиле на улице Советской с участием семи профессиональных театров Оренбуржья.

В мероприятии приняли участие губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко, директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина, депутаты Законодательного Собрания области, руководители учреждений культуры и профессиональных творческих союзов, жители и гости Оренбурга.

На главной улице города возле Областного драматического театра им. М. Горького был установлен сценический подиум. В 13:00 на перекрестке улиц Правды и Советской выстроилась театральная колонна представителей всех профессиональных театров Оренбуржья. Когда артисты начали движение к сцене, к шествию театральной колонны присоединились оренбуржцы.

Торжественная церемония открытия Года театра в Оренбургской области началась приветствием участников театрального дефиле. В шествии участвовали представители Оренбургского государственного татарского драматического театра им. Мирхайдара Файзи, Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии, Оренбургского государственного областного театра кукол, Орского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина, Бугурусланского городского театра им. Н.В. Гоголя, Оренбургского муниципального театра «Пьеро» и Оренбургского государственного областного драматического театра им. Горького.

На массовом уличном представлении оренбуржцам открыли интересные факты о создании профессионального театра в России и развитии региональных театров. Зрителям представили сегодняшних художественных руководителей и директоров, рассказали о творческих особенностях деятельности коллективов. Ростовые куклы, изображающие классиков драматургии Александра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Лермонтова и Уильяма Шекспира, стихотворными строфами признались в любви к искусству театра.

«Живые классики» пригласили на сцену губернатора – председателя Правительства Оренбургской области Юрия Берга. В своем поздравлении театрального сообщества и всех жителей региона с открытием Года театра в России он отметил:

– Наступающий год объявлен Президентом России Годом театра. Оренбуржье готово достойно встретить и провести Год театра. Оренбуржцы любят и ценят театральное искусство. В Оренбуржье 7 театров и более тысячи самодеятельных коллективов, и все они делают одно дело – несут людям знания, добро, свое высокое искусство. Каждый театр ­– это история области, история нашей страны. Думаю, что 2019 год пройдет так, что театральное исскуство дойдет до каждого оренбуржца. Желаю всем профессионалам и любителям театра вдохновения к жизни и творчеству, ярких успехов и достойного будущего, а оренбуржцам — отличного творческого года, – сказал губернатор.

Год театра в России стартует сразу после торжественного закрытия Года волонтера и добровольца, в проведении которого на территории региона самое активное участие принимали все учреждения культуры Оренбургской области. Символическая передача эстафеты от волонтерского движения служителям театра прошла по особому сценарию, ярко и зрелищно. По коридору из пиротехнических фонтанов волонтеры Оренбуржья передали «главному режиссеру области» — губернатору символическую маску Года театра. Юрий Берг Год театра в Оренбургской области объявил открытым.

Кульминацией события стал праздничный фейерверк и музыкальное поздравление с открытием Года театра в Оренбургской области от вокального ансамбля «Экскурс» студенческого центра ДК «Россия».

После торжественного открытия Года театра в здании оренбургской драмы состоялась презентация каждого профессионального театра Оренбуржья в жанре театрального «капустника». На творческой встрече со стартом всероссийского культурного проекта артистов поздравили коллеги, друзья и поклонники.