Оренбургского букмекера оштрафовали за нахождение несовершеннолетнего в игорном заведении

Проверкой, проведенной прокуратурой Центрального района г. Оренбурга выявлены нарушения законодательства об игорной деятельности в ООО «Первая международная букмекерская компания».

Установлено, что 17-летний оренбуржец, которому по закону запрещено принимать участие в азартных играх и находиться в игровом зале, длительное время беспрепятственно пребывал в игорном заведении. Несмотря на имеющуюся охрану, работники букмекерской компании не предприняли достаточных мер на предотвращение доступа в зал лиц, не достигших 18 лет. Информация о запрете нахождения несовершеннолетнего в игровом зале также отсутствовала.

По результатам проверки в отношении директора организации прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.1.1 КоАП РФ (нахождение лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, в игорном заведении). Постановлением мирового судьи директору букмекерской компании за указанное правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора района к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник игрового зала, допустивший нахождение в нем несовершеннолетнего.