МХЛ опубликовала полные составы команд Востока и Запада, которые встретятся друг с другом в ежегодном матче за Кубок Вызова. В составы, которые выйдут на лед «Нефтехим-Арены», вошли представители всех (33) команд Чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Матч за Кубок Вызова состоится 12 января 2019 года в Нижнекамске в рамках Недели Звезд Хоккея.

В 2019 году МХК «Сарматы» будет представлять нападающий Иван Уколов, который в текущем сезоне является лидером оренбургской команды по результативности. После 34 матчей у него 17 очков по системе «гол + пас» (10 + 7).

Напомним, что в предыдущих сезонах на Кубках Вызова «Сарматы» всегда были представлены защитниками: Никита Герасин (2016 г.), Евгений Борисов (2017 г.), Павел Сахаров (2018 г.).