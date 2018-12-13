Спешите создавать уют!

В последние предновогодние недели каждому хочется закончить все дела и забыв о проблемах , в прекрасном настроении встретить череду январских праздников.

И если за несколько дней до Нового года все будут озабочены изысками праздничного стола и вопросами подарков, то сейчас самое время подготовить к празднику свой дом; обновить декор, изменить стиль жилища или даже закончить ремонт. Прекрасную возможность решить подобные вопросы предлагает торговая сеть «Стройландия». Для всех покупателей 14 декабря в магазинах сети скидка 15%

Кроме привычных для всех строительных и отделочных материалов : напольных покрытий, обоев, сантехники, кафельной плитки и пр. в «Стройландии» ещё и товары для дома, посуда, бытовая химия, текстиль, мелкая бытовая техника, кухни, встраиваемая кухонная техника и конечно же новогодние ёлки и праздничные украшения! Всего более 36 000 наименований товаров.

А интернет-магазин Стройландия.рф приготовил ещё более приятный новогодний сюрприз — скидка для покупателей в интернете предоставляется с 12 до 14 декабря

Спешите сделать подарок своему любимому дому или квартире. Уютного Вам Нового года!

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